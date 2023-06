Tenta il colpo, ma l'allarme gli rovina i piani: ladro arrestato dopo una breve fuga

Tenta il colpo all'interno di un ristorante, ma l'allarme lo fa desistere e si dà alla fuga. È successo venerdì notte a Cortellazzo (Jesolo): i proprietari dell'attività, allertati dal sistema di sicurezza per una intrusione sospetta, si sono subito rivolti ai carabinieri, intervenuti sul posto poco dopo. I militari, appurato il tentativo di furto, sono riusciti a rintracciare il sospetto poco dopo, che nel frattempo aveva cercato di far perdere le proprie tracce, scappando lungo l'argine del Piave.

L'uomo, un cittadino bengalese di 22 anni con trascorsi giudiziari, è stato intercettato alla foce del canale Cavetta, arrestato e posto ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo tenutosi il giorno seguente. Il giudice ha quindi disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria una volta alla settimana, in attesa della prossima udienza, fissata per il mese di luglio.

Furto in albergo

La notte precedente, i carabinieri di Jesolo sono invece intervenuti lungo l'arenile a seguito della segnalazione di un furto commesso da due giovani all'interno di una struttura ricettiva. I malviventi avrebbero forzato la porta di una terrazza che conduce al bar di un albergo, e successivamente rubato il registratore di cassa, contenente circa 200 euro.

I ladri, sorpresi dal receptionist della struttura, sono riusciti a fuggire, ma hanno attirato l'attenzione degli addetti alla vigilanza notturna di alcuni stabilimenti balneari, che sono riusciti a fermare il ragazzo in possesso del registratore, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Il malvivente, un 22enne del Trevigiano con diversi precedenti penali, è stato arrestato per l’ipotesi di tentato furto aggravato in concorso, e trattenuto nelle camere di sicurezza dei carabinieri in attesa del rito direttissimo, celebrato questa mattina nel tribunale lagunare. Il giudice, per lui, ha disposto l'obbligo di dimora nella provincia di provenienza. Nel frattempo, procedono le indagini per risalire al complice, riuscito a fuggire e far perdere le proprie tracce.