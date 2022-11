Furti: «Jesolo ha bisogno di rinforzi anche d’inverno»

«Quanto accaduto in questi giorni dimostra quanto Jesolo abbia bisogno di una presenza di forze dell’ordine adeguata al suo essere città». Così il presidente di Aja, Pierfrancesco Contarini, al termine di una settimana molto difficile per la categoria per i tanti casi di intrusioni negli hotel da parte di malviventi che, in alcuni casi, hanno fatto razzia di vari beni, in altri hanno creato danni alla struttura.

«Il lavoro fatto dalle forze dell’ordine è importante – premette il presidente Aja – e non finiremo mai di ringraziarle. Però, ed i fatti lo dimostrano, è evidente di come il territorio necessiti di un numero di poliziotti e carabinieri superiore a quello attualmente in forza in commissariato e alla stazione di Jesolo. Sono necessari, in maniera decisamente importante, durante il periodo estivo, quando la città assume i numeri di una vera e propria metropoli, con tutto quello che ne consegue, anche da un punto di vista di ordine pubblico. Ma deve esserci un aumento anche durante il periodo autunno-invernale per una realtà, la nostra, che comunque negli anni è cresciuta da un punto di vista demografico, ma che, soprattutto, ha un patrimonio immobiliare ed imprenditoriale che rimane di grande valore e che va tutelato. Va, dunque, cambiato il modo di vedere le località turistiche, che sono delle città con esigenze di servizi e attenzioni, anche da un punto di vista di ordine pubblico».

Da qui la richiesta dell’Associazione Jesolana Albergatori. «Chiediamo che, chi di competenza, intervenga per inviare quanto prima dei rinforzi, per porre subito un freno alle razzie nelle nostre attività (e molte stanno riaprendo, anche tra i commercianti e i ristoratori, per l’avvio degli eventi di Natale), che molti danni e altrettanta preoccupazione stanno creando. Contemporaneamente si valuti subito un intervento per il periodo estivo, con un adeguato invio di forze dell’ordine fin dalla primavera, ovvero dal riavvio della stagione, per evitare di ritrovarci in situazioni drammatiche e di emergenza, come avvenuto nell’ultima estate. Sappiamo che, su questo versante, si era già mossa l’amministrazione comunale, per cui non possiamo che confermare, come imprenditori, questa necessità». Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti: «Purtroppo nelle ultime settimane a Jesolo abbiamo assistito a numerosi furti in abitazione e nelle attività chiuse. Esprimo solidarietà e vicinanza a chi ha subito questi atti spregevoli.

Pur non rientrando pienamente nelle competenze dell’amministrazione comunale, abbiamo attivato da qualche tempo delle attività mirate da parte della polizia locale mirate a controllare veicoli sospetti e qualche risultato è stato raggiunto. Evidentemente ciò non basta. Contiamo di avviare ad inizio 2023 l’implementazione della video sorveglianza per installare nuove telecamere agli ingressi e alla uscite della città e successivamente l’aggiornamento della centrale operativa. Le forze dell’ordine a loro volta stanno facendo la loro parte. Però è probabile che le dotazioni di uomini non siano sufficienti per un territorio così vasto e complesso come il nostro.

Nelle prossime ore sentirò il Prefetto per esporgli il problema».