Marghera, furti in serie in attività commerciali e auto in sosta. I residenti: «Siamo esasperati»

«Da un mese a questa parte si verificano furti in questa zona. Attività commerciali e auto parcheggiate vengono continuamente prese di mira. Siamo esasperati, non ne possiamo più». A parlare sono residenti e commercianti di Marghera e, in particolare, dell’area compresa tra via Mutilati del Lavoro e piazza Mercato. Una zona che, nell’ultimo periodo, sembrerebbe essere stata particolarmente bersagliata dai ladri.

I furti

Diversi i furti che si sono verificati nelle ultime settimane. Nella notte tra il 10 e l’11 maggio sarebbe stato saccheggiato un negozio di ortofrutta; negli stessi giorni un panificio e, il 19, è stato il turno del bar Chocho. Colpi anche in una pasticceria, in un Caf e in un altro bar. La scorsa notte, invece, intorno alle 4.20 le telecamere del pub Marciano hanno immortalato un uomo e una donna che, dopo aver frantumato la porta d’ingresso, si sono intrufolati nel locale alla ricerca di denaro. I titolari hanno condiviso le immagini su Facebook, spiegando che «non è tanto l’ammanco, veramente irrisorio, quanto i danni materiali che queste persone arrecano alla gente che si spacca la schiena sul lavoro. Noi di certo non molliamo».

Un copione che sembra ripetersi praticamente in tutti i casi. Gli intrusi scassinano l'ingresso, si dirigono alla cassa e racimolano quello che trovano. «Un ladro è arrivato nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio - ricorda Michele, titolare del panificio Gambato Sandra in via Mutilati del Lavoro - ha fatto saltare i blocchi della saracinesca, rotto il vetro della porta ed è entrato. Ha portato via circa 230 euro di fondo cassa e alcune confezioni di affettati. Siamo stati avvertiti la mattina successiva dai passanti». Il sospetto è che gli autori siano sempre gli stessi, "sbandati" della zona che cercano di raggranellare qualche soldo facile.

E poi ci sono i furti all’interno delle auto parcheggiate a infastidire i residenti. «Ormai nessuno lascia più niente in vista, ma nemmeno questo è un deterrente – spiega P.P., un cittadino che abita in zona -. Questa situazione va avanti da un mese e in una sera addirittura sono state aperte una decina di macchine. In un’occasione il ladro è stato anche visto». Si tratterebbe di un cittadino straniero, secondo le testimonianze raccolte, ma non sarebbe l’unico a essere entrato in azione. «Se ne vanno sempre a mani vuote, tranne in qualche caso, come quello di una signora derubata degli occhiali da vista – continua P.P. -. La maggior parte delle volte causano solo danni materiali».