Furti di marmitte dalle auto parcheggiate: cinque arresti

Sono accusate di un totale di 40 colpi le cinque persone arrestate nelle ore scorse dai carabinieri del Nucleo investigativo di Rovigo: il gruppo, in base agli accertamenti, era specializzato in furti di autocarri e di marmitte catalitiche dalle auto in sosta. I presunti ladri risiedono tra le province di Rovigo e Venezia, ma il loro raggio d'azione era più ampio, comprendendo anche le zone di Ferrara, Padova e Bologna.

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore di Rovigo Andrea Bigiarini, è iniziata nel mese di agosto 2021, dopo la presentazione di due denunce di furto relative a due Iveco Magirus rubati. Gli investigatori sono riusciti a individuare i presunti responsabili e quindi a ricostruire decine di altri episodi. Si è scoperto che, dopo un iniziale interessamento nei confronti di mezzi pesanti, la banda si era concentrata proprio sui tubi di scappamento: pezzi relativamente facili da asportare e altrettanto facilmente rivendibili sul mercato nero.

Sarebbero riusciti a mettere colpi a segno anche di giorno e in luoghi frequentati, come i parcheggi dei centri commerciali e dei supermercati. Ai ladri erano sufficienti dai cinque ai sette minuti per eseguire l'operazione, dopodiché potevano dileguarsi velocemente. Dei cinque arrestati, quattro sono stati portati in carcere e il quinto, una donna, ai domiciliari. All'operazione hanno partecipato i carabinieri di Rovigo, Castelmassa, Adria e Chioggia, che hanno eseguito gli arresti.