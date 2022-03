Furti nei negozi della terraferma: i carabinieri identificano un ladro seriale

Avrebbe messo a segno vari furti tra Mestre, Martellago, Mira e zone limitrofe. Un uomo, pregiudicato, è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare emessa dalla procura di Venezia e notificata dai carabinieri del nucleo operativo di Mestre e della stazione di Martellago. Il presunto ladro, che si trova già in carcere per altre ragioni, è ritenuto responsabile di vari episodi commessi ai danni di esercizi commerciali nel periodo tra aprile e luglio 2021. In quelle occasioni avrebbe agito assieme a dei complici, non ancora identificati.

I furti sono stati compiuti con modalità sempre simili, ossia tramite la forzatura delle finestre basculanti. Il primo è avvenuto ad aprile 2021 in un negozio di parrucchiere di Mestre, dove il ladro era entrato durante la notte e aveva rubato un computer portatile. Poi è toccato ad un locale di Martellago, a maggio: in un momento di distrazione del titolare, gli aveva rubato lo smartphone appoggiato sul bancone. Altri due episodi successivi sempre a Martellago: in un negozio di parrucchiere, nel maggio 2021, era entrato di notte portando via cosmetici e prodotti per capelli; pochi giorni dopo, di nuovo presso un parrucchiere, si è impossessato di prodotti vari, un computer, un modem, un tablet, uno smartphone, il registratore di cassa e strumenti professionali. Poi un furto in un negozio di elettronica di Mira, derubato di vari dispositivi. C'è anche un'accusa di ricettazione per aver comprato un'auto oggetto di furto a Oderzo (Treviso) a maggio 2021; infine, un'insolvenza fraudolenta ai danni di un distributore di carburanti di Spinea.

L’indagine si è sviluppata tramite la visione dei sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, oltre ai sopralluoghi effettuati dai carabinieri con il supporto della sezione investigazioni scientifiche di Verona, che si è occupata di rilevare e analizzare le impronte digitali.