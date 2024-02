Furti nel garage comunale di piazzale Roma, identificato il ladro

A tradirlo sono state le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. È stato identificato l'autore dei furti avvenuti il 3 e il 4 dicembre scorsi all'interno dell'autorimessa comunale di piazzale Roma a Venezia.

La polizia locale aveva avviato le indagini dopo che erano stati forzati quattro box dove vengono custodite le biciclette il 3 dicembre e due il giorno successivo. In quest'ultima occasione l'uomo, pur venendo sorpreso dall'operatore adibito alla sorveglianza, era riuscito a scappare in sella a una due ruote rubata. Dopo essere stato identificato, il sospettato è stato intercettato da una radiomobile della polizia locale a Marghera e denunciato per furto pluriaggravato e continuato.

