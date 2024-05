Furti di orologi agli anziani per strada: arrestata

È accusata di almeno tre furti, tra le province di Venezia e Padova, una donna di 30 anni arrestata il 19 maggio dai carabinieri di Padova. In base a quanto accertato dalle indagini, si era specializzata nel furto di Rolex dal polso di persone anziane: riusciva a scegliere le proprie vittime, conquistarne la fiducia e al momento giusto rubargli il prezioso orologio. La donna, di origini romene e senza fissa dimora, deve ora rispondere di furto aggravato.

A mettere gli investigatori sulla pista giusta sono state le testimonianze delle vittime, oltre alle registrazioni di alcune telecamere. Il primo episodio accertato risale al 26 gennaio 2024, ad Abano Terme (Padova), dove la donna avrebbe derubato un pensionato 75enne di un Rolex (valore 4mila euro) dopo averlo avvicinato per strada con la scusa di un saluto. Il 6 marzo, a Mestre, un nuovo approccio nei confronti di un uomo di 77 anni, al quale avrebbe sottratto un Rolex del valore di 8mila euro. Dinamica praticamente uguale a Este il 7 marzo: stavolta a essere derubato (sempre di un orologio, valore 10mila euro) è stato un commerciante di 62 anni, abbracciato per strada con un espediente.

L’indagata è poi sparita per alcune settimane, fino al pomeriggio di domenica 19 maggio. Sulla via Aurelia di Ladispoli (Roma), nel corso di un controllo alla circolazione stradale, la donna è stata identificata dal personale del locale commissariato di polizia. A quel punto è scattato l'arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip padovano, quindi l'accompagnamento al carcere di Rebibbia.

