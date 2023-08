Arrestato per furti, evade dai domiciliari prima di essere estradato

Un 42enne è evaso dagli arresti domiciliari a Pasiano (Pordenone) dove era in attesa di essere estradato in Romania. È successo martedì 22 agosto. Su di lui, come riporta PordenoneToday, pendeva la condanna di due anni e sei mesi per aver rubato un'auto nel paese di origine. Ma è anche accusato di diversi furti avvenuti tra Padova e San Michele al Tagliamento.

Uno di questi risale alla notte di Pasqua: i carabinieri di Villanova di Fossalta di Portogruaro lo avevano arrestato dopo che aveva provato a scassinare un furgone di una ditta edile. L'uomo, secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, era arrivato in Italia con una Citroen C4 i cui movimenti sono stati tracciati, risultando compatibili con i luoghi e gli orari dei furti.

Gli inquirenti gli contestano i reati di tentato furto, ricettazione e false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Per questo il gip Rodolfo Piccin aveva disposto una misura cautelare su richiesta del pm Andrea Del Missier in attesa che si completassero tutti i procedimenti per l'estradizione. ll 7 agosto il 42enne si trovava ai domiciliari con braccialetto elettronico dopo che un conoscente aveva accettato di ospitarlo a Pasiano di Pordenone. Quindici giorni più tardi è scappato senza lasciare tracce.