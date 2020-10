In azione la banda dei furti nelle scuole: due colpi nella notte

Due istituti scolastici presi di mira dai ladri nella notte. A farne le spese, questa volta, il liceo scientifico Ugo Morin di via Asseggiano, a Mestre, e l'istituto professionale Barbarigo di Castello, a Venezia.

Nel primo caso, i ladri hanno rubato alcuni contanti dal registratore di cassa del bar e prevelato le monetine dai distributori automatici. Diversi i danni che hanno provocato, così come al Barbarigo. Qui, lo scattare dell'allarme non ha permesso loro di completare il furto. Un residente ha subito chiamato la polizia, arrivata in pochi minuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli agenti della squadra volanti hanno eseguito un sopralluogo, durante il quale hanno individuato, nelle vicinanze, un cofano alla deriva, anche quello rubato. Probabilmente era stato utilizzato dai ladri per raggiungere l'istituto scolastico. Proprio da questo potrebbero essere ricavati elementi utili, come impronte, per cercare di identificarli.