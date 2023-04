Furti nei supermercati, 65enne deve scontare oltre un anno di pena

Per sbarcare il lunario, ha commesso molteplici furti, qualche volta gli è andata bene, ma molto spesso è stato intercettato dalle forze dell'ordine. Alla fine, puntuale, è arrivato il conto con la giustizia da pagare. Una residenza fittizia a Chioggia, ma di fatto senza fissa dimora. Ieri, 24 aprile, i carabinieri della stazione di Casalserugo (Padova), coordinati dal maresciallo Giovanni Patisso, hanno notificato un ordine di carcerazione ad un uomo di 65 anni. Il provvedimento d'arresto è stato emesso dalla procura di Padova, per un cumulo pena riguardante reati commessi tra le province di Padova e Venezia a cavallo tra il 2019 e il 2020.

Secondo l'accusa, nel biennio finito sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori dell'Arma, l'indagato avrebbe commesso molteplici furti in supermercati sia del veneziano che del padovano. Alla fine, per il sessantacinquenne è giunto da pagare il conto con la giustizia. Dovrà scontare una pena di 1 anno, 2 mesi e 28 giorni di reclusione. Il periodo di detenzione lo trascorrerà in una cooperativa agricola di Casalserugo in accordo con il tribunale. Così facendo l'uomo potrà lavorare e tentare di ricostruirsi un futuro in attesa di tornare un cittadino libero.