Con un passpartout "artigianale" svuotavano i registratori di cassa nei supermercati

Con un pass partout "artigianale", aprivano il registratore di cassa senza lasciar alcun segno di effrazione e rubavano il denaro contenuto all'interno. A risalire al modus operandi di due presunti ladri gravitanti nel territorio veneziano sono stati gli agenti di polizia, durante le indagini relative a un furto aggravato messo a segno presso un supermercato a insegna Coop di Mestre.

I due sospetti, secondo quanto ricostruito dal reparto investigativo, da inizio anno avrebbero colpito in altre 6 occasioni, sempre con le stesse modalità operative. I malintenzionati entravano nei punti vendita durante l'orario di apertura, senza dare nell'occhio, poi avvicinavano un registratore di cassa senza operatore e lo aprivano utilizzando una sorta di chiave fatta in casa. È stato stimato che i predoni siano stati in grado di sottrarre diverse migliaia di euro in contanti.

Gli agenti sono riusciti a individuare uno dei due uomini sfruttando il sistema automatico di riconoscimento facciale Sari. L'identità del secondo è invece emersa dopo una ricerca approfondita nella banca dati del sistema informatico interforze. Per i due ladri, al termine degli accertamenti di rito, è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.