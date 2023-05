Furto al parcheggio dell'Interspar. Poliziotto al pronto soccorso con un taglio alla mano

Un vetro del finestrino anteriore di furgone mandato in frantumi in pieno giorno e la somma di 4 mila euro in contanti, lasciata all'interno, sparita come la custodia che li conteneva. Grosso colpo in pieno giorno, poco prima delle 15 giovedì, al parcheggio dell'Interspar di via Torino a Mestre. Il via vai continuo di macchine e persone, che si fermano lì non solo per la spesa, in un punto strategico di sosta all'incrocio con la stazione ferroviaria, corso del Popolo e via Ca' Marcello, non si è arrestato nonostante il maltempo. Anzi, c'è chi ne ha approfittato seguendo i movimenti di un considerevole bottino in contanti lasciato all'interno di un furgone Sprinter Mercedes di colore bianco. L'allarme è scattato al 113 e sul posto sono arrivate le volanti della questura ricevendo la segnalazione poi formalizzata dal conducente in denuncia al Commissariato mestrino.

La polizia ora lavora al caso con le immagini ed eventuali impronte. È probabile sia stato usato un martelletto di sicurezza come quello degli autobus che serve a rompere con facilità i finestrini in caso di emergenza. Ma saranno le indagini a confermarlo. Quello al park dell'Interspar non è stato l'unico colpo del pomeriggio. Una donna ha chiamato la questura da via Colombara a Marghera, nell'area di sosta della Metro, denunciando il furto della borsa con 250 euro e due anelli all'interno, avvenuto mentre caricava la spesa in auto. Quando i poliziotti sono arrivati la donna assieme al marito accorso per aiutarla avevano ritrovato la borsa, portata via e svuotata, dichiarando che il valore dei monili rubati, anelli con brillanti e zirconi, ammonterebbe a circa cinquemila euro.

L'episodio più grave, in via Bembo a Mestre, è quello che è costato il ferimento di un agente del commissariato di Mestre a una mano mentre era impegnato con la pattuglia nell'arresto di un uomo con un provvedimento di cattura a carico. Dopo l'inseguimento e la resistenza a calci e pugni contro i poliziotti lo straniero per non farsi ammanettare ha minacciato e poi attaccato un poliziotto con un frammento di vetro tagliandogli la mano. Al pronto soccorso l'agente ferito, medicato e curato, mentre lo straniero con precedenti ha varcato il cancello del Santa Maria Maggiore per scontare la condanna.