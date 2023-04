Furto in appartamento, rubati soldi e gioielli

Furto di soldi e gioielli per un valore di mille e 500 euro in un appartamento del centro storico veneziano. L'allarme è stato dato dai proprietari giovedì quando al rientro in casa dopo un periodo di assenza si sono accorti dell'accaduto, e dopo aver cercato ovunque hanno deciso di chiamare il 113. Soldi ma anche monili, oggetti di valore più affettivo che economico, per questo i proprietari si sono decisi a denunciare l'ammanco nella speranza di poter ritrovare le loro cose magari rimesse in vendita in qualche circuito sul web. Ma anche per la preoccupazione generata dal fatto che intrusi erano entrati nella loro proprietà per cercare fra i loro effetti personali.

In casa sono stati fatti rilievi accurati dalla polizia di Stato lagunare, anche per capire se vi fossero segni di effrazione, che però sembra non siano stati trovati. Come nel caso del furto da 4 mila euro in contanti e 60 mila euro di gioielli, avvenuto in un'abitazione a Santa Croce un mese fa. In quella circostanza l'attenzione si era concentrata sulle persone che potevano aver accesso alla casa, per motivi di lavoro o per via dei restauri in corso nel palazzo. Allora le forze dell'ordine avevano raccomandato attenzione a permettere l'ingresso a sconosciuti, anche se incaricati di svolgere servizi o prestazioni, e di avere di cura di custodire i valori. Il furto a San Polo di giovedì sembra avere delle analogie, anche se questa volta i "topi d'appartamento" sono stati meno fortunati sull'ammontare del bottino.