Ruba abiti all'Ovs e fugge. Botte alla guardia giurata: aveva arnesi da scasso

Andava di fretta. Strappate le placche di alcuni abiti al negozio Ovs della Nave de Vero a Marghera, un marocchino di 33 anni ha tentato di guadagnare velocemente l'uscita con la refurtiva rubata nascosta addosso e avanzando a passo spedito. Terminato il corridoio avrebbe raggiunto la porta girevole e lì fuori forse qualcuno lo attendeva. Il suo piano però è andato a rotoli. La guardia giurata avvertita dai commessi del negozio ha iniziato a rincorrere il nordafricano fino a quando lo ha afferrato.

Lui per reazione ha colpito il vigilante a botte, causandogli diverse ferite. Un corpo a corpo quello di martedì sera, verso le 18.30, che si è concluso quando il 33enne che aveva portato via i vestiti è stato bloccato dalla Volante della questura, allertata al 113 e poco dopo sul posto. Lo straniero che ha opposto resistenza anche ai poliziotti è stato fermato. Gli abiti recuperati e restituiti. Quando gli agenti hanno verificato cos'altro avesse addosso il 33enne, gli hanno trovato degli arnesi da scasso. Bloccato e portato fuori dal centro commerciale, lo straniero caricato sulla volante è stato portato in caserma.