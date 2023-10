Scoperta a rubare durante l'affidamento in prova e arrestata

Nonostante l'affidamento in prova avrebbe continuato a rubare. Per questo, nella giornata di ieri, i carabinieri hanno rintracciato e portato in carcere M.S., 30 anni, residente a Pontelongo (Padova).

La donna - come riportato da PadovaOggi - era già nota per una lunga serie di reati contro il patrimonio per i quali era stata condannata dal tribunale, che però le aveva concesso una misura alternativa alla detenzione. Durante il periodo di prova, però, sarebbe tornata in azione a Sottomarina di Chioggia, dove il 16 settembre avrebbe messo a segno un furto a bordo di un'automobile.

A seguito di quest'ultimo episodio, l’autorità giudiziaria ha emesso quindi un ordine di carcerazione. I carabinieri le hanno notificato il provvedimento restrittivo e l'hanno poi accompagnata nel carcere di Montorio Veronese, dove dovrà scontare una pena di 7 anni, 1 mese e 18 giorni di reclusione.