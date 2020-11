Colto sul fatto dalle volanti a rubare dentro casa, finisce in carcere

Colto sul fatto mentre era ancora dentro una casa, intento a raccogliere oggetti di valore. È finito in carcere un veneziano di 37 anni, C.A. sabato pomeriggio, dopo che le volanti della polizia di Stato sono intervenute alle 15.30 in Via Monte Nero a Mestre, per la segnalazione di una persona sospetta che si aggirava tra le abitazioni della zona. Le pattuglie, coordinate dalla sala operativa, sono riuscite a individuare rapidamente l’abitazione presa di mira. L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di fuggire da una delle porte sulla strada, ma è stato bloccato dai poliziotti che, prevedendo la possibile via di fuga, si erano posizionati in modo strategico.

Gli oggetti d'argento

Dagli ulteriori accertamenti è emerso che l’uomo, sottoposto a sorveglianza speciale emessa dal tribunale di Venezia, nella mattinata precedente aveva venduto alcuni oggetti in argento, che sono stati sequestrati in quanto di sospetta provenienza furtiva. Arrestato per furto in abitazione e denunciato per ricettazione, il 37enne è finito in carcere. Si sta cercando ora di risalire ai proprietari degli oggetti preziosi venduti, per verificare se siano estati effettivamente oggetto di furto e, nel caso, di restituirli al legittimo proprietario. Chi li riconoscesse nelle foto, è invitato a contattare la questura di Venezia tramite centralino 0412715511.