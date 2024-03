Forzano una finestra dell'ingrosso e si portano la cassaforte

Non era notte e nemmeno sera tardi, hanno atteso che ci fosse il vuoto attorno e sulle strade nel sabato di Pasqua, e all'ora di cena, verso le 21, sono passati all'azione. Stavolta i ladri hanno preso di mira la ditta all'ingrosso di giocattoli e casalinghi Global Ingross di via Carraretto a Rivale di Pianiga e si sono portati via la cassaforte. A intervenire appena alle 21.15 è scattato l'allarme è stata la vigilanza privata di Axitea. Gli agenti arrivati in pattuglia hanno ispezionato il deposito e in questo modo hanno compreso il motivo per cui era scattato l'allarme.

Hanno trovato una finestra forzata chiedendo l'intervento dei carabinieri che hanno raggiunto poco dopo via Carraretto. I militari, avvertito anche il titolare, hanno perquisito il capannone, controllato il deposito, i magazzini, la merce e gli uffici. Proprio nella parte dell'azienda riservata all'area amministrativa si sono trovati chiari i segnali del passaggio dei malviventi che avevano rovistato dappertutto buttando all'aria scrivanie e scaffali, fino a quando non hanno raggiunto l'obbiettivo: la cassaforte.

Del forziere, quando i carabinieri hanno ispezionato gli uffici, non c'era ormai più traccia. Era stato asportato completamente, come staccato via. Per questo all'ingrosso sono iniziate le indagini del sito: immagini, impronte, segni del passaggio degli intrusi, dello scasso e tutto quanto possa risultare utile a riconoscere un certo modo di operare o a individuare la mano che ha colpito. L'ammanco è da quantificare e anche se in genere ormai difficilmente vengono custoditi valori all'interno delle strutture commerciali c'è da considerare che l'indomani, il giorno di Pasqua, e poi quello successivo, il lunedì di Pasquetta, per via delle feste non si sarebbe potuta trasferire casomai l'ultima parte degli incassi di sabato. Tutto è al vaglio degli inquirenti.