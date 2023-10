Rubano dei bagagli in treno, all'interno gioielli per 130mila euro

Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia ferroviaria del Veneto hanno identificato e denunciato tre giovani donne, tutte gravate da precedenti penali per reati contro il patrimonio e destinatarie di foglio di via emesso dal questore di Venezia, poiché ritenute responsabili di furto aggravato in concorso.

Le indagini sono partite dalla denuncia di una turista negli uffici della Polfer di Milano. La donna, salita a bordo di un treno alta velocità partito da Venezia e diretto nella città meneghina, aveva sistemato i suoi bagagli negli appositi spazi, lasciando all'interno alcuni gioielli del valore di circa 130mila euro. Aveva quindi preso posto in cabina, accorgendosi solo giunta a destinazione che le sue valigie non si trovavano più nel posto in cui le aveva precedentemente riposte.

La ricostruzione investigativa è partita dalle immagini di videosorveglianza, che hanno permesso agli agenti di chiudere il cerchio attorno alle tre giovani donne, poi denunciate per il furto e la violazione del foglio di via. Sono ancora in corso le indagini per recuperare la refurtiva.