Rubano borsa da 4mila euro a una turista: denunciate tre borseggiatrici

Quella borsa, del valore approssimativo di 3.700 euro, era troppo succulenta per non provare a impossessarsene. La confusione nei pressi dell'imbarcadero, tra cittadini e turisti in transito, era l'occasione ideale per mettere a segno il colpo senza dare nell'occhio. Ma a controllare a vista tre borseggiatrici con diversi precedenti, c'erano gli agenti della polizia ferroviaria di Venezia, che hanno sventato il furto.

L'episodio risale a giovedì pomeriggio. Le manolesta, tutte originarie dell'est Europa, messa nel mirino la vittima di turno, si sono accodate a un gruppo di viaggiatori con numerosi bagagli al seguito, del tutto ignari di quanto stesse succedendo. Sono bastati pochi istanti: lo studio della situazione, un movimento repentino per impossessarsi del prezioso accessorio e poi il tentativo di fuga, confondendosi tra la folla. I poliziotti non si sono fatti trovare impreparati, e hanno bloccato il gruppo di malviventi prima che si potesse allontanare.

La borsa è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre le borseggiatrici, al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, sono state denunciate in stato di libertà per furto pluriaggravato in concorso e per la violazione del foglio di via a cui erano già state sottoposte in passato.

Negli ultimi tempi, il compartimento di polizia ferroviaria per il Veneto, per contrastare la microcriminalità, ha potenziato i servizi di prevenzione con l’impiego sia delle pattuglie in uniforme, per presenziare i piazzali di arrivo e partenza degli scali, sia degli agenti della squadra di polizia giudiziaria, i quali, in abiti civili, monitorano costantemente il flusso dei viaggiatori, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza installati nelle stazioni e a bordo dei convogli.