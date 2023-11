Sorpresi a rubare cavi elettrici in un parcheggio, arrestati

Nella prima mattinata di domenica, i carabinieri della tenenza di Dolo hanno arrestato due giovani a Pianiga, sorpresi mentre rubavano i cavi elettrici dell’illuminazione di un parcheggio di Cazzago.

Nella circostanza sono stati sequestrati vari arnesi da scasso, 42 metri di cavi appena asportati e avvolti in una matassa. I due sono accusati di furto aggravato in concorso. Il Gip del tribunale di Venezia ha convalidato l’arresto, rinviando il processo a maggio 2024. Le indagini sono ancora in corso al fine di accertare eventuali ulteriori responsabilità degli arrestati in ordine ad altri furti di materiali della stessa tipologia perpetrati nei comuni di Pianiga e Dolo.