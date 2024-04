Una donna derubata, un'altra salvata in extremis

Una donna derubata per strada giovedì poco prima di mezzanotte a Mestre, in via Ariosto, nel quartiere della stazione, e venerdì un'altra signora sola salvata in extremis a Jesolo con il volo di un elicottero del Suem intervenuto nei paraggi della sua abitazione, per trasferirla all'Angelo dove è stata ricoverata in terapia intensiva.

Due storie diverse, che hanno in comune il soccorso a due donne in entrambi i casi sole, una per strada e l'altra a casa, e in una condizione di difficoltà. Giovedì sera, prima di mezzanotte, mentre passava a piedi in via Ariosto, una donna è stata avvicinata da sconosciuti e derubata del suo cellulare. La malcapitata ha dovuto far riferimento a estranei per chiedere che le fosse permesso di fare una telefonata alla polizia per poter segnalare quello che le era successo. Furti, scippi e rapine sono all'ordine del giorno nel quartiere della stazione ferroviaria, e spesso sconfinano attraverso il sottopasso, fino a Marghera o, in senso opposto, verso le vie del centro di Mestre. La signora, che alle volanti del 113 ha riferito quanto le era accaduto, avrebbe poi confidato a una conoscente di aver rimediato, durante l'accaduto, anche un trauma al volto, forse uno schiaffo o un pugno che le è stato sferrato per impedire che potesse reagire.

Nella giornata di venerdì, caso completamente diverso, un'altra signora è stata soccorsa in difficoltà nella casa a Jesolo dove alloggiava, mentre era in fin di vita, ferita e incosciente, dopo aver tentato di mettere in atto un gesto estremo. La donna, una turista tedesca 69enne, è stata soccorsa appena in tempo e salvata grazie al volo dell'elicottero del Suem 118, arrivato nei pressi dell'abitazione dove è stata caricata la 69enne per il trasporto all'Angelo di Mestre, dov'è avvenuta la centralizzazione con ricovero al reparto di Terapia intensiva.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.