Tentato furto al centro operativo delle Poste a Venezia

Sono stati traditi dai sistemi di sicurezza. Si sono dovuti dare alla fuga due malviventi che nel pomeriggio di sabato hanno tentato un furto all'interno del centro operativo di Poste Italiane a Venezia. Si tratta della sede in cui avviene la lavorazione di corrispondenza e pacchi.

Erano le 15.20 quando sono pervenute agli operatori della Situation Room di Milano, il centro di sorveglianza competente per territorio, le immagini delle telecamere di sicurezza che hanno consentito di rilevare la presenza di due uomini all’interno dell’edificio. Sono stati allertati immediatamente i carabinieri, il cui arrivo ha messo in fuga i ladri. «L’implementazione dei sistemi di sicurezza e la tempestiva ed efficace gestione degli allarmi da parte degli operatori della SR di Milano ancora una volta hanno consentito di contrastare l’attacco predatorio - spiegano dalla società -, a conferma dell’impegno di Poste Italiane a garantire standard di sicurezza sempre più elevati anche per il settore logistico, a tutela dei beni aziendali e del servizio alla clientela».