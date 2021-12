Esce dal negozio senza pagare, 23enne arrestato

In zona commerciale Nave De Vero di Marghera, nel pomeriggio di ieri, i carabinieri hanno arrestato un ladro di origine cilena che aveva “puntato” il negozio dedicato agli amanti dello sport, Cisalfa. I militari sono intervenuti su segnalazione del personale di vigilanza, l’uomo erano riuscito a nascondere sotto i vestiti alcuni vestiti ed accessori da ginnastica, rimuovendo i dispositivi anti-taccheggio e, all’uscita dal negozio, ovviamente senza aver pagato, i carabinieri hanno deciso di intervenire sbarrando la strada.

L'uomo, una volta scoperto, ha ammesso la colpa restituendo la refurtiva e dichiarando subito le proprie generalità, mentre nelle tasche conservava piccoli tronchesi e taglierino per rimuovere le placche antifurto. Il giovane, R.P., 23enne residente nel trevigiano, ha fornito però infatti generalità false, nell’intento di sfuggire ai controlli in banca dati, dove invece è saltato fuori che era anche evaso dagli arresti domiciliari a seguito di un'accusa proprio di furto. È stato quindi dichiarato in arresto.