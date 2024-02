Furto alla Coop, ladro braccato estrae un coltello

Irruzione alla Coop di piazza del Mercato. È successo domenica a Marghera e dal supermercato è partito l'allarme al 113. Un uomo della Tunisia è entrato nel negozio e si è diretto verso gli scaffali che gli interessavano, ha afferrato merce, l'ha nascosta addosso e si è precipitato all'uscita portandosi via la refurtiva.

Arrivato alla porta voleva uscire e allontanarsi di corsa, ma è stato braccato e a quel punto per scoraggiare chi voleva fermarlo ha tirato fuori un coltello puntando la lama verso l'esterno. Gli è bastato brandire l'arma appuntita per tenere lontano chi voleva avvicinarsi. Non c'è stato alcun contatto, né il coltello è stato rivolto contro qualcuno in particolare: lo straniero in quel modo voleva solo garantirsi la fuga. Appena si è allontanato agitando la lama è scattato l'allarme e la volante della questura veneziana arrivata in piazza del Mercato ha fatto un sopralluogo raccogliendo testimonianze e immagini. Il fuggitivo a piedi non deve aver fatto molta strada e alla Coop in tanti lo avevano visto, potendo poi ricostruirne i tratti alla polizia in modo da facilitarne il riconoscimento. Furti o rapine simili nei supermercati della terraferma si verificano di frequente. Si tratta quasi sempre di tentativi portare via alimenti senza pagare, che sfociano talvolta in colluttazioni con gli addetti della sicurezza privata o con i commessi di turno.