Furto di materiale informatico all'Ispettorato del lavoro

L'allarme è partito stamattina all'apertura degli uffici dell'Ispettorato del lavoro in via Ca' Venier a Mestre. Gli impiegati entrando in sede si sono accorti che alcuni uffici erano completamente sottosopra e mancava del materiale informatico (alcuni computer in particolare), e hanno chiamato i carabinieri. «È il terzo episodio negli ultimi anni - commentano Rsu, e sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa - Da tempo diciamo di aumentare la sicurezza, ora intervengano i vertici». Il fatto è probabilmente accaduto fra ieri sera e stamattina. «Il problema - proseguono sigle e rappresentanti - è che purtroppo questi furti non riguardano solo la sede di Venezia ma, secondo la nostra conoscenza, la maggior parte degli uffici in tutto il territorio nazionale. Chiediamo che vengano fatte le verifiche opportune circa le misure di sicurezza predisposte, specialmente in questo periodo in cui le nuove assunzioni richiederanno nuove dotazioni di materiale informatico, oggetto di possibili furti».

Rsu, Cgil, Cisl e Uil chiedono inoltre che a Mestre venga predisposta qualche forma di vigilanza all’interno della sede. «Sia in ore notturne che per eventuali accessi in ore diurne perché - spiegano - non è pensabile che si sappia all’esterno che le sedi dell’Ispettorato sono completamente sguarnite di alcun sistema di controllo, salvo poi subirne le conseguenze economiche e di sicurezza anche per i lavoratori. Chiediamo inoltre un programma di sanificazione straordinaria presso i locali ove sono venute le incursioni per tutelare i dipendenti anche da eventuali pericoli di contagio da Covid dopo i rilievi effettuati ai fini delle indagini in corso».