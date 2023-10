Tentano di fare la spesa senza spendere neppure un euro: denunciate

Due donne di 18 e 36 anni originarie dell'Ucraina, ma residenti a Chioggia, sono state denunciate ieri in via Venezia a Padova fuori dal supermercato Conad.

Dovranno rispondere all'autorità giudiziaria in concorso per furto. Una pattuglia dei carabinieri del radiomobile è intervenuta presso il supermercato di via Venezia, dopo che l'addetto alla sicurezza ha chiamato il 112. Aveva sorpreso le due donne a rubare. Di fatto le ladre sono uscite dal market senza pagare neppure un euro, ma le barriere antitaccheggio hanno cominciato a suonare.