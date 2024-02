Approfitta dell'assenza dei benzinai e porta via 2 mila euro dalla cassa

Approfitta dell'assenza dei benzinai tutti impegnati alle pompe o all'assistenza ai clienti, scende dall'auto e osserva bene la situazione nel distributore, poi decide di entrare in azione. Sabato una stazione di rifornimento carburanti a Marghera ha subito, a negozio aperto, un furto di circa duemila euro in contanti.

L'azione del malvivente è stata svelta e attenta. Attraverso le immagini della videosorveglianza i gestori hanno rivisto tutta la scena del furto potendosi dare una spiegazione del fatto che improvvisamente nel pomeriggio dal cassetto dei contanti fosse sparito tutto il denaro, circa duemila euro. Il video che ha ripreso tutta la scena e l'azione del malvivente, è stato consegnate ai carabinieri della Radiomobile di Venezia che ora indagano sui fatti e sul responsabile. Non sarebbe l'unico furto avvenuto sabato a Marghera: i passanti hanno visto i carabinieri, sempre nel pomeriggio, anche in centro dove pare che un uomo in abbigliamento mimetico sia entrato in un negozio e abbia afferrato alcuni prodotti prima di spintonare il gestore per darsi alla fuga. I militati, in servizio di pronto intervento ieri nella municipalità, stanno indagando sugli episodi.