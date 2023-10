Boom di furti di gasolio, predoni lasciano "a secco" i camionisti in autostrada: la polizia ne individua due

Stava riposando in una piazzola, quando si è accorto di due predoni intenti a rubargli il gasolio dal camion. Il risveglio improvviso di un autista ha permesso di dare un'identità a due malviventi, con ogni probabilità specializzati nel furto di carburante a danno degli autotrasportatori nelle aree di sosta lungo l'arteria autostradale veneziana. Nella circostanza, i due si sono dati alla fuga non appena scoperti, ma grazie a un'attività investigativa, gli agenti della polizia stradale sono riusciti a intercettarli.

I poliziotti, nelle ore successive al tentato furto, hanno organizzato uno specifico servizio di osservazione, convinti che i malfattori sarebbero tornati a recuperare la refurtiva. E così è stato: i due sono stati infatti intercettati ad alcune centinaia di metri dal luogo del "colpo". Sono arrivati con un furgone, e mentre erano in procinto di caricare le taniche con il gasolio rubato nell'autocarro, sono stati intercettati dai poliziotti che ne stavano osservando i movimenti a distanza. Uno dei due è fuggito gettandosi su un fossato e facendo perdere le proprie tracce, l'altro, dopo una breve colluttazione, è stato neutralizzato e bloccato.

Il mezzo utilizzato dai ladri è stato sequestrato, mentre il gasolio rubato - circa 150 litri suddivisi in diverse taniche - è stato recuperato e restituito all'autotrasportatore vittima del furto. Le successive indagini hanno permesso di identificare anche il secondo malvivente: per entrambi è scattata la denuncia per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.

Negli ultimi mesi i furti di gasolio si sono ripetuti con una preoccupante frequenza. Il modus operandi è sempre lo stesso: i predoni approfittano delle ore notturne, quando i camionisti riposano nelle piazzole dedicate. Ad essere interessate dai furti sono le aree di sosta raggiungibili dall’esterno, attraversando campi agricoli e percorrendo strade secondarie, a volte anche con l'utilizzo di ciclomotori rubati. I malviventi scavalcano la recinzione, si avvicinano ai veicoli fermi e una volta forzata la serratura dei serbatoi trasferiscono il carburante in taniche con l'utilizzo di una pompa e un tubo.