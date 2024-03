Rubano il gasolio da un autobus Actv, due persone in manette

Sorpresi mentre rubano gasolio da un autobus di linea Actv, finiscono in manette. È successo nei giorni scorsi presso la zona industriale di Fossò: i carabinieri di Chioggia, impegnati in un servizio di perlustrazione del territorio, hanno colto in flagranza due uomini, intenti a travasare il carubrante dal serbatoio del mezzo a una cisterna della capienza di mille litri, il tutto mediante un sistema di aspirazione.

I due delinquenti, residenti in provincia di Padova, sono stati arrestati. Al termine dell'udienza di convalida tenutasi il giorno successivo, il giudice ha disposto per uno la misura degli arresti domiciliari, per l'altro l'obbligo di firma presso la polizia giudiziaria.