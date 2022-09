Spaccata all'Interspar di Fiesso D'artico

Il loro obiettivo era la cassaforte, ma non sono riusciti a sradicarla. Se ne sono andati a mani vuote alcuni ladri che hanno tentato un furto al supermercato Interspar di via Bellini, a Fiesso d'Artico, nella notte tra domenica e lunedì.

I malviventi sono entrati nel punto vendita dopo aver mandato in frantumi una porta d'ingresso, ma hanno fatto scattare l'allarme che ha attirato sul posto gli addetti alla vigilanza della Civis e i carabinieri. L'arrivo della sicurezza e delle forze dell'ordine ha imposto la fuga ai ladri, che si sono dileguati. Sono in corso le indagini per rintracciarli.

Il tentato colpo è analogo ad un altro che si era verificato poche settimane fa, il 22 agosto, all'Eurospar di Sottomarina. Anche in quel caso i banditi hanno sfondato la porta d'ingresso e cercato di portare via la cassaforte, senza successo. La proprietà ha poi provveduto a riparare i danni. Le forze dell'ordine indagano anche su possibili collegamenti fra questi due episodi, ma anche con altri simili avvenuti nei territori confinanti.