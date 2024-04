Derubato a bordo della sua auto in sosta: gli agenti ritrovano il bottino

Si è presentato alla polizia di frontiera in lacrime, denunciando che poco prima qualcuno aveva approfittato di un suo momento di distrazione per aprire la portiera della sua macchina e rubargli il marsupio che si trovava sul sedile, contenente documenti, soldi, carte di credito e cellulare. L'uomo, un pensionato, era a bordo del suo veicolo, in sosta presso la rotatoria di via Triestina che dà accesso all'aeroporto di Tessera.

Gli agenti si sono attivati subito con le indagini e, poco dopo, sono riusciti a localizzare il telefono a Mestre, in un'area poco distante dallo scalo veneziano. Una pattuglia della squadra volanti in pochi minuti è riuscita a ritrovare il marsupio della vittima, che era stato abbandonato dopo aver preso solo i contanti e che è stato, quindi, riconsegnato al suo proprietario.

