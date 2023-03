Ancora un furto al deposito del Mirano Summer Festival

La prima volta si erano portati via le attrezzature per i concerti. Questa volta, invece, hanno puntato "solo" a cavi e quadri elettrici. È questo ciò che hanno portato via i ladri nei giorni scorsi al Mirano Summer Festival. Un altro furto nel deposito già preso di mira appena poche settimane fa, gli ultimi giorni dell'anno.

«Ci siamo accorti del passaggio dei ladri lunedì mattina, sono entrati probabilmente domenica notte - spiega il patron del festival Paolo Favaretto -. Hanno causato danni per oltre 10mila euro, e stiamo ancora facendo l'inventario». I malviventi sono riusciti a entrare nel deposito di Mirano forzando la porta posteriore e danneggiando l'inferriata. Erano presenti alcuni punti luce, anche quelli sono stati rotti. Un altro duro colpo per gli organizzatori dell'evento, che hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine che ora cercheranno di ricostruire l'accaduto, che però assicurano: «Il festival si terrà come da programma, nei prossimi giorni annunceremo i primi nomi». Nel corso del precedente furto, i ladri avevano scassinato la serratura del portone e se n'erano andati con computer, cavi elettrici, telecamere, varie attrezzature tra cui due casse amplificate per un valore di circa 20mila euro.