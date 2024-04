Ruba 700 euro di capi di abbigliamento, 23enne denunciata

È entrata in un negozio di abbigliamento, ha nascosto 700 euro di merce e si è allontanata senza pagare. La fuga di una 23enne di origini croate, però, è stata breve. Le telecamere di sorveglianza delle vie dello shopping intorno a piazza San Marco a Venezia, infatti, l'hanno immortalata. I carabinieri l'hanno rintracciata e denunciata.

Non è stata l'unica a finire nei guai negli ultimi giorni. Un 49enne senza fissa dimora è stato arrestato a Mestre su provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria di Treviso. L'uomo è stato fermato per un controllo, dal quale è emerso che era destinatario di un ordine di carcerazione. Deve scontare due anni di reclusione per furto in abitazione commesso nel Trevigiano nel 2016. È stato, quindi, accompagnato in carcere.

