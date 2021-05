Furti in 3 negozi di Portogruaro, arrestata una 21enne

È stata fermata con una complice da una guardia giurata in servizio in un negozio di articoli sportivi. Sul posto i carabinieri

Ieri sera i carabinieri del Norm di Portogruaro hanno arrestato in flagranza di reato una 21enne per tentato furto aggravato e denunciato in stato di libertà la complice, sua coetanea.

Le due ragazze, di origine trevigiana, disoccupate ed incensurate, sono state fermate da un addetto alla vigilanza in un negozio di articoli sportivi della città sul Lemene, poiché trovate in possesso di capi abbigliamento non pagati. Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, a seguito di perquisizione, hanno trovato all'interno del bagagliaio della loro auto prodotti di bellezza e alimenti per animali, oggetto di furto lo stesso giorno in altri negozi della stessa area commerciale. Il valore totale della refurtiva ammontava a circa 400 euro.