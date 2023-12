Saccheggia il negozio di abbigliamento e fugge in bicicletta, 23enne arrestato

Due giubbotti e tre paia di jeans. Ha nascosto tutto in un borsone e poi si è allontanato. Ma la fuga di un giovane ladro è stata breve: i carabinieri, infatti, lo hanno fermato qualche minuto dopo.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

L'episodio risale a qualche giorno fa. Il ragazzo, un 23enne di origini marocchine con precedenti di polizia e senza fissa dimora, è stato notato dal personale di un negozio di via Calvecchia a San Donà di Piave mentre infilava in una borsa la merce. Una volta scoperto, è salito in sella alla sua bici e si è dileguato. I carabinieri, arrivati poco dopo, lo hanno intercettato mentre, in via Montessori, si nascondeva sotto una macchina in sosta. La refurtiva, del valore di 440 euro, è stata sequestrata e riconsegnata al punto vendita. Il 23enne è stato, invece, arrestato. Nel corso del processo per direttissima è stato condannato a otto mesi di reclusione, con la sospensione condizionale.