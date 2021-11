Ruba le offerte durante il funerale, denunciata

Ieri pomeriggio, al termine dei funerali del giovane di Sottomarina, Daniel Tiozzo, morto la scorsa settimana in un incidente d’auto, presso la chiesa Di San Martino, si è verificato un fatto decisamente spiacevole. Una donna, approfittando del fatto che i cestini dedicati a raccogliere le offerte destinate alla famiglia del ragazzo fossero posti ai lati dell’ingresso della chiesa e della moltitudine di persone presenti, ha rubato quel denaro e velocemente ha fatto perdere le sue tracce.

Il fatto è stato subito segnalato ai carabinieri, che sono immediatamente intervenuti, nonostante non in tempo per rintracciarla. Hanno quindi raccolto le testimonianze dei presenti ed hanno visionato i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, arrivando così a identificare la responsabile. Sono state attivate le ricerche, ma purtroppo la donna non è stata rintracciata né la somma, che è stata stimata in circa mille euro, è stata recuperata. P.P., classe ‘56, è stata comunque denunciata per furto aggravato.