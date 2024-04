Assalto al laboratorio di pelletteria Artigiani Veneziani, ladri sfondano la porta con un furgone

Furto da migliaia di euro nella notte in zona industriale a Fossò. L'allarme è scattato intorno alle 2.15 tra venerdì e sabato e la vigilanza Axitea è accorsa lungo la prima strada, nella sede del laboratorio di articoli di pelletteria di alta gamma, Artigiani Veneziani, dove i malviventi sono entrati sfondando il portone con un furgone. Le guardie giurate hanno riscontrato al loro arrivo l'intrusione all'interno dell'azienda, con il cancello manomesso e l'ingresso sfasciato.

I malviventi, utilizzato il veicolo come ariete per abbattere la porta, l'avrebbero poi caricato con una decina almeno di migliaia di euro di articoli rubati dal reparto produttivo e dai magazzini di deposito dei modelli, specie borse di lusso, fuggendo con l'ingente bottino. I carabinieri di Stra, avvisati dalla pattuglia Axitea, erano lì poco dopo e hanno potuto procedere ai rilievi e alla raccolta delle immagini video registrate dalle telecamere. Oltre ai carabinieri, nel capannone di Artigiani Veneziani è giunto anche il custode del laboratorio che fa parte del distretto della Riviera del Brenta. Ci sono indagini in corso per ricostruire i fatti e accertare i responsabili del colpo all'attività artigiana.