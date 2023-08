Alleggeriscono del portafoglio un anziano turista, fermate due borseggiatrici

Era appena sceso dal treno, quando due borseggiatrici lo hanno alleggerito del portafoglio. La vittima è un anziano turista, finito venerdì mattina nel mirino di "manolesta" abili ad approfittare della confusione allo scalo ferroviario di Mestre per realizzare con successo il furto.

Il malcapitato, in città in compagnia della moglie, ha lanciato poco dopo l'allarme alle forze dell'ordine, segnalando il borseggio. Gli agenti hanno quindi visionato le immagini della videosorveglianza della stazione e individuato poco dopo le due ladre; una pattuglia si è messa sulle loro tracce, identificandole e bloccandole poco dopo.

Durante la perquisizione, le donne sono state trovate in possesso del portafoglio dell'uomo, con all'interno ancora tutto il denaro contante, nonché i documenti della coppia di coniugi. Il pm di turno, messo al corrente dell'accaduto, ha disposto l'immediata restituzione di quanto sottratto alla coppia, mentre le autrici del furto, entrambe ventenni, sono state denunciate in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.