Sorpreso alle spalle e derubato del portafoglio, è l'artista Fabrizio Plessi

Aggredito alle spalle da una donna, che gli è salita sulla schiena, è stato derubato del portafoglio mentre lunedì sera verso le 19 stava attraversando da solo campo San Polo per tornare a casa. È successo all'artista Fabrizio Plessi che improvvisamente ha sentito qualcuno aggrapparsi a lui da dietro mentre altri tre uomini gli frugavano nelle tasche della giacca per portargli via il portafoglio. L'uomo, sconvolto ma non ferito, si è rivolto alla Guardia di finanza in campo San Polo per chiedere aiuto, e i militari hanno allertato le Volanti della polizia. I quattro intanto si erano dileguati fuggendo verso Rialto.

L'artista, 81enne originario di Reggio Emilia ma residente a Venezia, non è stato colpito dagli aggressori, né ferito, e il contenuto del portafoglio che gli è stato portato via, a parte le carte, non aveva un grande valore. Danni fisici e materiali contenuti per fortuna, ma resta lo spavento e il senso di inquietudine per l'accaduto, del tutto inatteso a quell'ora, in una città che dopo il Carnevale è tornata alla normalità. Gli uomini delle Volanti stanno analizzando i fermi immagine dei video delle telecamere di sorveglianza per capire le vie di fuga dei malviventi, a quanto pare persone di giovane età, una donna e 3 uomini. A quell'ora comunque pare non ci fosse nessuno per strada, neppure bar o negozi aperti per chiedere aiuto. Quelli probabilmente si erano messi a seguire Plessi fino a essere sicuri di non poter essere visti. Fabrizio Plessi è l'artista internazionale che a Venezia, nel Natale del 2020, ha realizzato in piazza San Marco l'albero composto da 80 monitor illuminati disposti a forma di abete.