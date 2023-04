Furti nei supermercati: ladro arrestato per la terza volta

Scoperto mentre rubava tra le corsie del supermercato In's di via Don Tosatto, a Mestre, un uomo è stato bloccato prima dal personale della sicurezza e poi dai carabinieri.

L'episodio risale al pomeriggio del 5 aprile. L'uomo, un 26enne della Guinea, avrebbe infilato in uno zaino vari prodotti alimentari, per un valore totale di circa 200 euro. Gli addetti del punto vendita però hanno notato i suoi movimenti e sono intervenuti per fermarlo. A quel punto lui avrebbe cercando di scappare, divincolandosi e spintonando i dipendenti. L'arrivo dei carabinieri ha messo fine al tentativo di furto: il 26enne è stato arrestato per il reato di rapina impropria e portato provvisoriamente al carcere di Venezia. Al processo per direttissima gli è stata applicata la misura dell'obbligo di dimora a Padova.

Il ladro è già noto per altri episodi simili. Pochi giorni prima era successo al Panorama di Marghera, dove aveva messo in atto la stessa strategia: nascosti gli alimentari nello zaino, aveva oltrepassato le casse senza pagare, colpendo gli addetti alla vigilanza che avevano tentato di fermare la sua fuga. Infine era stato fermato dai carabinieri. A gennaio, invece, era stato arrestato dopo un furto di capi di abbigliamento dal negozio Zara del centro commerciale Nave de Vero, a Marghera.