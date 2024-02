Furto a Carnevale da Rosa Salva

Ladri nella proprietà di Rosa Salva a San Marco. I malviventi hanno colpito nella notte tra lunedì e il martedì grasso: il giorno più affollato del Carnevale e di sicuro uno dei più remunerativi per gli incassi di negozi e strutture ricettive durante il periodo che in laguna attira presenze a migliaia da ogni parte del mondo. Sul fatto ora indagano i carabinieri attraverso la denuncia presentata dai titolari. L'allarme durante le prime ore del mattino di martedì era giunto alla centrale di polizia e da quel momento le forze dell'ordine si sono messe in moto. La scelta del bersaglio fa pensare a un obiettivo premeditato, forse accaduto nel cuore del centro storico e di notte (prime ore dell'alba) perché qualcuno oltre a conoscere la zona sapeva anche qualche retroscena.

Il bottino sarebbe importante, una cifra tra i 15 e i 20 mila euro. Pur considerando la storicità dei laboratori, un unicum per la tradizione veneziana delle pasticcerie, ciò che colpisce è che a concorrere alla refurtiva non sono state bottiglie costose rubate o materiale dai laboratori. L'ammanco riguarderebbe infatti solo soldi in contanti. Come sapessero gli autori del furto che in quel momento andavano a colpo sicuro è oggetto dell'idagine. Gli investigatori puntano su tutto quello che può essere d'interesse, tracce, impronte, immagini e persone che abbiano visto o sentito. Se c'è stato molto rumore nel cuore della notte in centro storico sicuramente qualcuno ha cercato di capirne la provenienza e può aver dato l'allarme. Ma può anche essere che tutto sia avvenuto in maniera discreta. L'interrogativo principale riguarda la presenza del cash in quei giorni e chi ne fosse a conoscenza.