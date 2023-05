Tenta un furto a scuola in piena notte, arrestato

È riuscito a entrare attraverso una finestra e poi, utilizzando due martelli, ha danneggiato arredi e distributori automatici, nel tentativo di commettere un furto. I carabinieri hanno arrestato un uomo che nelle scorse ore ha cercato di mettere a segno un colpo alla scuola Malipiero di Marcon.

I militari sono intervenuti allo scattare dell'allarme dell'istituto, in piena notte. Una volta arrivati, hanno individuato il ladro che ha tentato di danneggiare gli arredi e i distributori in cerca di valori e denaro. Dopo essere uscito in tutta fretta, temendop di essere stato scoperto si è nascosto dietro alcuni cassonetti poco distanti all’interno del perimetro scolastico, ma è stato bloccato. Questa mattina è stato processato per direttissima: il giudice ha disposto l'obbligo di firma due volte alla settimana.