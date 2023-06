Su una bici rubata con uno zaino pieno di refurtiva, fermato un 30enne

Sedici bottiglie di liquori, otto confezioni di caffè e 32 scatolette di tonno. Il tutto all'interno di uno zaino. È quanto hanno trovato gli agenti della polizia locale addosso a un 30enne, senza fissa dimora, fermato nei giorni scorsi a San Donà. L'uomo, originario di Marostica, è stato bloccato per un controllo in quanto già noto agli uomini in divisa per i suoi precedenti di polizia per plurimi furti di biciclette e monopattini elettrici.

La merce che aveva nello zaino era appena stata rubata da un supermercato del centro cittadino, per un valore di 280 euro. Con lui aveva anche grimaldelli e arnesi da scasso per forzare le catene ed i lucchetti delle biciclette, oltre ad un coltello a serramanico. Nell’occasione, gli agenti gli hanno notificato un ordine di allontanamento dal comune di San Donà di Piave per un anno. Anche la bici sui cui viaggiava quando è stato fermato risulta rubata.