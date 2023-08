Tassista derubato durante il turno, due denunciati

Avevano derubato un tassista, portandogli via il borsello e il portafoglio. Sono stati denunciati per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante due cittadini stranieri, raggiunti nei giorni scorsi da una perquisizione domiciliare dopo il furto commesso la notte del 4 maggio.

Le indagini, eseguite dagli agenti dei commissariati di Marghera e Mestre, hanno consentito di individuare in due presunti autori del furto, che avevano preso di mira la vittima durante il suo turno di lavoro nella terraferma veneziana, grazie alle immagini estrapolate dalle telecamere della zona e alle testimonianze di alcuni cittadini. Durante la perquisizione la polizia ha trovato alcuni capi di abbigliamento che sarebbero stati utilizzati durante il furto.

A seguito degli accertamenti è emerso anche che uno dei due uomini non era più in possesso di regolare permesso di soggiorno, motivo per il quale è stato accompagnato presso il centro per il rimpatrio di Gradisca d’Isonzo, dove rimarrà in attesa di essere rimpatriato. Quest’ultima attività della questura di Venezia si aggiunge a ulteriori quattro accompagnamenti e all’emanazione di dieci ordini di allontanamento dal territorio nazionale avvenuti nelle ultime due settimane nei confronti di cittadini stranieri con numerosi precedenti.