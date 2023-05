Rubavano vasi dalle cappelle di famiglia in cimitero: individuati i due ladri

Nelle scorse settimane, malintenzionati si sono introdotti in cimitero a Vigonovo per rubare vasi ornamentali di pregio e valore da alcune cappelle. A seguito delle segnalazioni e delle denunce alle forze dell’ordine da parte delle famiglie vittime dei furti, le autorità si sono attivate per identificare gli autori del reato e recuperare gli oggetti sottratti.

I carabinieri della locale stazione, in collaborazione con gli uffici della polizia locale, sono riusciti a risalire agli autori del furto sfruttando le immagini del sistema di videosorveglianza recentemente installato nel camposanto. Accedendo ai filmati del sistema di telecamere che presidiano le aree del cimitero, gli investigatori sono riusciti a ricostruire i passaggi con cui hanno operato i ladri, risalire alle loro identità e recuperare la refurtiva.

«Le denunce dei cittadini, la tempestività dell’intervento dei carabinieri oltre alla collaborazione e l’ausilio degli agenti della polizia locale e dei mezzi messi loro a disposizione - ha commentato il sindaco di Vigonovo, Luca Martello - hanno consentito in questa occasione di garantire alla giustizia i ladri e di poter restituire alle famiglie coinvolte anche gli oggetti sottratti. Siamo per questo particolarmente soddisfatti in quanto è premiato l’impegno e la caparbietà delle forze dell’ordine coinvolte nella vicenda, che non possiamo che ringraziare anche in questa occasione, e anche perché dimostrano la loro efficacia gli investimenti che in questi anni stiamo sostenendo per la sicurezza dei nostri concittadini».