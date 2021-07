G20, alle Zattere si muove la "marea rumorosa" dei manifestanti

La protesta della piattaforma organizzata "We are the tide. You are only G(20)" si svilupperà oggi alle Zattere. Attese migliaia di persone. Preoccupazione per eventuali partecipazioni violente

Prosegue il summit dei "potenti" dell'economia mondiale. Ieri ministri dell'Economia e governatori delle banche dei Paesi del G20 hanno discusso della necessità di aumentare i finanziamenti pubblici internazionali per non trovarsi impreparati di fronte ad una prossima, eventuale, epidemia sanitaria; oggi, invece, è in programma la discussione sulla riforma della tassazione delle multinazionali con l'imposizione di una tassa minima del 15%.

In parallelo, questo pomeriggio a partire dalle 14.30, le Zattere si animeranno con la protesta autorizzata dell'organizzazione "We are the tide, you are only (G)20", che si preannuncia lunga diverse ore, almeno fino alle 18.30. Si tratta di una piattaforma che ospita tutte quelle realtà e quelle persone che arriveranno dal Veneto, soprattutto, ma anche dal resto d'Italia, per protestare contro il G20 sulla finanza. «In una città militarizzata - spiegano gli organizzatori - si prepara la sfilata silenziosa di chi vorrebbe poter decidere come e dove indirizzare ricchezze ed investimenti, mantenendo di fatto inalterato un sistema di governance basato su sfruttamento, povertà ed inquinamento. Sabato 10 toccherà alla nostra marea rumorosa e determinata fargli capire che esiste chi tutto questo non è più disposto ad accettarlo».

Sono attesi in migliaia a manifestare e la preoccupazione è che possano mobilitarsi anche contestatori violenti. Per questo motivo oltre al dispiegamento di forze dell'ordine già attivo in questi giorni in particolar modo nelle zone prospicienti l'Arsenale, ci saranno centinaia di agenti dislocati lungo l'area delle Zattere, per presidiare lo svolgimento della manifestazione e sanare eventuali criticità.