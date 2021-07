G20 dell'economia, regole per il traffico nei canali

La Capitaneria di porto, il Provveditorato alle opere pubbliche, il Corpo di polizia locale e il capo del circondario marittimo di Venezia hanno emanato provvedimenti per la navigazione in occasione dell'evento in programma all’Arsenale dal 7 all’11 luglio

Ecco le regole per il traffico acqueo nei canali interessati dal G20 dell’economia tra il 7 e l'11 luglio a Venezia, a seguito dell’emanazione delle ordinanze 57 (del 28 giugno 2021) e 59 (del 2 luglio 2021) della Capitaneria di porto, a firma congiunta con il Provveditorato per le opere pubbliche e il Comune di Venezia.

Dalle 00.01 del giorno 7 a mezzanotte del giorno 11 sarà vietata la navigazione di tutte le unità da diporto nel tratto di canal Grande compreso tra il ponte dell’Accademia e l’imbocco del Bacino di San Marco, nei canali marittimi lagunari e negli specchi acquei compresi tra il Bacino San Marco ed il canale delle Navi, nel canale della Giudecca tra punta della Dogana e la congiungente tra rio della Croce e rio della Fornace, e nel canale di San Giorgio Maggiore compreso tra l’isola di San Giorgio e la Giudecca (area arancione). Vietata anche la navigazione di tutte le unità navali nella medesima area, nelle fasce orarie 8-10 e 16-18, fatto salvo il servizio pubblico di linea gestito da Actv e Alilaguna (area arancione).

Un ulteriore divieto di navigazione è previsto per tutte le unità da diporto nel canale della Giudecca dalla congiungente tra rio della Croce e rio della Fornace e l’imbarcadero San Basilio escluso (area gialla), fatte salve le unità da diporto dei residenti in Venezia centro storico, limitatamente agli spostamenti necessari per raggiungere i corridoi di navigazione che permettono di aggirare le aree di interdizione (corridoi verdi). Sarà, inoltre, vietata la navigazione di tutte le unità navali nel tratto del canale Fondamenta Nove (compreso tra la confluenza del rio di Santa Giustina e la confluenza con il canale dei Marani) e nel bacino compreso tra le mura dell’Arsenale e il molo Marani (area viola).

Eccezionalmente, sarà possibile percorrere a doppio senso di marcia rio di San Trovaso, tra il rio di Ognissanti e il canal Grande. Saranno previste le seguenti limitazioni alla sosta ed ormeggio nei canali interni, nei canali lagunari e nei canali marittimi: dalle 00.01 del giorno 7 alle 24.00 del giorno 11 vietato l’ormeggio di tutte le unità navali alle banchine comprese tra i pontili Cà di Dio e la Rriva di San Biagio inclusa; dalle 00.01 del giorno 9 alle 24.00 del giorno 11 vietato l’ormeggio di tutte le unità navali alla banchina di riva Sette Martiri fino all’imbarcadero Giardini escluso. Dalle 00.01 del giorno 7 alle 24.00 del giorno 11, inoltre, gli imbarcaderi Actv, Arsenale, Celestia e Bacini saranno interdetti e non fruibili all’utenza.

Nel medesimo periodo di tempo, le unità da diporto che intendano raggiungere o provengano dalle bocche di porto di Lido e Malamocco, dal Lido di Venezia e/o Pellestrina potranno percorrere i canali lagunari retro Giudecca (canale Santo Spirito, canale Fasiol, canale dei Lavraneri) ovvero la direttrice Fondamente Nove – Murano – Vignole Sant'Erasmo (canale delle Sacche, canale degli Angeli, canale la Nave, canale dei Marani) individuati in colore verde. I divieti e le limitazioni non si applicheranno alle unità navali delle forze di? polizia, della guardia costiera, della polizia locale e lagunare, delle forze armate, dei vigili del fuoco e a quelle di Pronto soccorso Suem 118, Croce Verde, Croce Rossa, Sanitrans e/o trasporto malati e disabili, circolanti per motivi di servizio o emergenza e alle unità navali impiegate a supporto dell’organizzazione dell’evento e destinate al trasporto dei partecipanti al vertice G20. A partire dal primo luglio fino a tutto il 15 luglio le aree: a) basso fondale lagunare fronte lato Nord dell’Arsenale di Venezia (compreso ?l’imbarcadero Actv Celestia e la confluenza con il canale dei Marani) e prospicente il? corrispondente tratto del canale delle Fondamente Nove; b) canale delle Navi, tra la testata del Molo Marani sino all’ingresso dell’Arsenale (lato? Bacini), sono interessate dal posizionamento di una barriera galleggiante opportunamente segnalata e, pertanto, è vietata la navigazione, l’ormeggio, la sosta e ogni altra? attività connessa all’uso degli specchi acquei in questione.