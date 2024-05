G7 Giustizia a Venezia, ultimi preparativi. Modifiche alla viabilità e navigazione

Tutto pronto per la conferenza dei ministri della Giustizia nell’ambito del programma della presidenza italiana del G7, giovedì e venerdì. Ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Venezia per definire gli ultimi dettagli dopo una serie di incontri in cui la questura, forze dell'ordine, le istituzioni e la polizia locale hanno messo in comune le informazioni operative e sulla logistica, anche in base alle esigenze delle delegazioni internazionali. Città "sorvegliata speciale", centinaia di agenti, forse come al G20 dell'Arsenale nel 2021 (quando le delegazioni erano più di 60) anche perchè il contesto internazionale oggi lo richiede e la location del G7 è nel cuore del centro storico lagunare.

Giovedì sette ministri della Giustizia (Italia, Canada, Giappone, Francia, Germania Regno Unito e Usa) affronteranno a Venezia i temi del dibattito mondiale, dalle guerre alla situazione geopolitica internazionale, dalla cyber sicurezza al narcotraffico fino alla lotta alla criminalità e le migrazioni. Per l'Italia a fare gli onori di casa nel corso dei lavori che si svolgeranno tra Scuola Grande San Giovanni Evangelista a San Polo e Palazzo Ducale a San Marco c'è il ministro Carlo Nordio. Per l'occasione sono previste disposizioni sulla chiusura di canali al traffico acqueo e calli per il transito dei pedoni. La polizia locale ha emanato un'ordinanza che limita la navigazione in Rio di San Biagio, Rio Marin, Rio San Giacomo de l’Orio, Rio de San Agostin, Rio de San Polo, Rio de San Zuane Evangelista e Rio de la Canonica. Da mezzanotte e 5 minuti di mercoledì fino alle 18 di venerdì non si potrà circolare lungo il rio di San Biagio tra il canale della Giudecca e il rio delle Convertite, mentre dalle 7 di mercoledì alle 18 di venerdì non si potranno occupare gli spazi e gli specchi d'acqua lungo canal Grande fino all’intersezione con rio Sant'Agostin e rio de San Zuane Evangelista.

Dalle 7 di mercoledì alle 18 di venerdì non si navigherà in rio Marin, in rio de San Giacomo de l’Orio e in rio de San Zuane Evangelista. Da mezzogiorno alle 20 di giovedì interdetta la circolazione acquea tra rio de Sant'Agostin e rio de San Giacomo de l’Orio e tra rio de San Stin e il Canal Grande. Giovedì dalle 16.30 non si possono occupare gli spazi acquei al pontile Actv di San Marco Giardinetti e dalle 14 non si naviga in rio de la Canonica. Per quanto riguarda la percorribilità a piedi, un'altra ordinanza della polizia locale dispone che da mezzanotte e 5 minuti di mercoledì alle 16 di venerdì non si potrà accedere a calle de la Laca dall’intersezione con calle del Campazzo, fino al campiello San Giovanni. Dalla stessa ora di giovedì fino alle 16 di venerdì è interdetta la circolazione in calle del Magazen, in calle de l’Ogio da campiello San Giovanni fino alla fondamenta di Rio Marin, in calle Zane fino all’intersezione con ramo del Forner. Sarà permesso il passaggio a chi risiede e a chi alloggia mostrando un documento idoneo. La polizia locale potrà dirottare la circolazione, fare sensi unici e temporanei divieti con transenne, se necessario.