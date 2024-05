G7, a Venezia il vertice dei ministri della giustizia

Venezia ospita il vertice dei ministri della giustizia del G7, con partecipazioni da Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Giappone, oltre che dall'Italia. La città è monitorata da centinaia di agenti delle forze dell'ordine, schierati per garantire la sicurezza ed evitare disordini. In mattinata si sono registrati rallentamenti sul ponte della Libertà, che collega Venezia alla terraferma, per i controlli di polizia sui veicoli in entrata. Il Comune ha emanato due ordinanze per limitare il traffico a pedoni e barche, chiudendo in via temporanea alcuni tratti e stabilendo sensi unici in particolare nelle vicinanze della Scuola grande di San Giovanni evangelista, dove si tiene il G7.

Alla riunione ministeriale si uniscono anche Vera Jurova, vicepresidente della Commissione europea, e Ghada Waly, direttrice esecutiva dell’ufficio delle Nazioni unite contro la droga e il crimine. Il ministro ucraino Denys Maluiska e il procuratore generale Andriy Kostin saranno presenti alla sessione dedicata al loro Paese.

Gli incontri sono in programma dalle 14 di oggi, giovedì 9 maggio, fino alle 14 di domani. Vari i temi all'ordine del giorno del G7 a presidenza italiana: dalle guerre in corso alla ricostruzione, dalla corruzione alla lotta al crimine organizzato (narcotraffico, emergenza droghe e migranti), fino alla cyber sicurezza. E poi l’intelligenza artificiale, tra potenzialità e rischi, e la difesa dello stato di diritto. Il ministro Carlo Nordio, dopo la cerimonia di benvenuto presso il cortile della Scuola grande, alle 15 avvia i lavori della riunione. In programma oggi le prime due sessioni: "Il nostro impegno per l’Ucraina" e "Cooperazione sulle sfide della giustizia globale e creazione del Venice justice group".

Martedì in prefettura si è svolto l'ultimo Cosp con le forze dell'ordine e le istituzioni per condividere le informazioni operative e sulla logistica. Un vertice condizionato dalla situazione internazionale, ha spiegato il prefetto Darco Pellos, che richiede attenzione a tutti i segnali. Non tutte le delegazioni alloggiano nella stessa struttura le personalità che rappresentano i Paesi più avanzati dell'occidente saranno distribuite in città. Il prefetto Pellos ha mantenuto il massimo riserbo sui percorsi dei ministri durante le tappe dei lavori. Sotto osservazione sarà anche la manifestazione prevista alle 17 di oggi: i centri sociali si sono dati appuntamento davanti alla stazione Santa Lucia per contestare il G7, invitando «chiunque si sia mobilitato in questi mesi per la Palestina, per la liberazione di Ilaria Salis, per i diritti e la libertà di tutti, a scendere in piazza».