G7 Venezia: le sessioni di lavoro e la foto a San Marco. Alle 17 centri sociali alla stazione

Città super blindata. A guidare i lavori dei sette ministri della Giustizia di Stati Uniti, Francia, Germania, Regno Unito, Canada e Giappone che si riuniscono a Venezia giovedì e venerdì sarà il guardasigilli Carlo Nordio. Centinaia gli agenti di polizia nella città lagunare a garantire il pacifico svolgimento delle sessioni dei "grandi" della terra; alle 17 giovedì è previsto l'arrivo dei centri sociali alla stazione di Santa Lucia.

Sede del vertice è la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a San Polo nel pomeriggio, mentre di sera le delegazioni si sposteranno a Palazzo Ducale dove ci sarà la foto in piazza San Marco. Vari i temi all'ordine del giorno del G7 a presidenza italiana: dalle guerre in atto alla ricostruzione, dalla corruzione alla lotta al crimine organizzato (narcotraffico, emergenza droghe e migranti), fino alla cyber sicurezza. E poi, l’intelligenza artificiale, tra potenzialità e rischi, e la difesa dello stato di diritto.

Martedì in prefettura c'è stato l'ultimo Cosp con i Corpi della polizia e le istituzioni per condividere le informazioni operative e sulla logistica. Un vertice condizionato dalla situazione internazionale, ha spiegato il prefetto Darco Pellos, che richiede attenzione a tutti i segnali. La polizia locale ha emanato due ordinanze per limitare il traffico a pedoni e barche a tutela della viabilità, chiudendo in via temporanea alcuni tratti e stabilendo sensi unici. Non tutte le delegazioni alloggeranno nella stessa struttura, le personalità che rappresentano i Paesi più avanzati dell'occidente saranno distribuite in città. Il prefetto Pellos mantiene il massimo riserbo sui percorsi dei ministri durante le tappe dei lavori.

A seguito della cerimonia di benvenuto alle 14.30 alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista sono previste le prime due sessioni di lavoro. Venerdì terza e quarta parte del G7 sempre a San Polo e alle 14.30 in agenda c'è la conferenza stampa conclusiva del ministro Carlo Nordio. In considerazione delle manifestazioni preventivate l'allerta è massima riguardo a possibili azioni estemporanee.